Арт-об'єкт протримався у місті всього день.

В Одесі знесли встановлену в Міжнародний день боротьби з насильством скульптуру. Інсталяція "Пандемія домашнього насильства" була присвячена жінкам, постраждалим під час карантину, а тому була зроблена у формі коронавірусної частинки і прикрашена об'ємним зображенням жіночого статевого органу з сусального золота.

Про демонтаж скульптури повідомив депутат Одеської облради Валерій Чигидин на своїй сторінці в Facebook.

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"Арт-об'єкт" в Міському саду-демонтований. Можна далі насолоджуватися осінньою Одесою без "сучасного мистецтва", - написав Чигидин.

Депутат доповнив свій пост фотографією порожньої ротонди в одеському Міському саду, де раніше була підвішена скульптура.

Раніше УНІАН повідомляв, що бразильська художниця Джуліана Нотарі представила свою нову художню інсталяцію під назвою "Діва" в художньому парку в штаті Пернамбуку — це 33-метрова скульптура у формі Вагіни.

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Автор: Екатерина Малюга