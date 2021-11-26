В Одесі знесли встановлену в Міжнародний день боротьби з насильством скульптуру. Інсталяція "Пандемія домашнього насильства" була присвячена жінкам, постраждалим під час карантину, а тому була зроблена у формі коронавірусної частинки і прикрашена об'ємним зображенням жіночого статевого органу з сусального золота.
Про демонтаж скульптури повідомив депутат Одеської облради Валерій Чигидин на своїй сторінці в Facebook.
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"Арт-об'єкт" в Міському саду-демонтований. Можна далі насолоджуватися осінньою Одесою без "сучасного мистецтва", - написав Чигидин.
Депутат доповнив свій пост фотографією порожньої ротонди в одеському Міському саду, де раніше була підвішена скульптура.
Раніше УНІАН повідомляв, що бразильська художниця Джуліана Нотарі представила свою нову художню інсталяцію під назвою "Діва" в художньому парку в штаті Пернамбуку — це 33-метрова скульптура у формі Вагіни.