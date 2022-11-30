Монументи передадуть художньому музею.

Одеська міськрада вирішила демонтувати пам'ятник "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерини II та російському полководцю Олександру Суворову.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення депутати ухвалили сьогодні, 30 листопада. Згідно з рішенням, статую імператриці демонтують та передадуть Одеському художньому музею.

Крім того, у рішенні йдеться про чотири інші скульптури монумента "Засновникам Одеси", які є музейними предметами державної частини Музейного фонду України та перебувають на обліку комунальної установи "Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. О. В. Блещунова".

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Чотири фігури композиції теж демонтують та передадуть до муніципального музею особистих колекцій ім. Блещунова.

У майбутньому планується, що скульптурну композицію, яка наразі розташована на Катерининській площі, перенесуть до спеціальної тематичної зони, облаштованої у парку ім. Савицького, який в минулому називався ім. Ленінського комсомолу. Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що там створять парк Радянського та імперського минулого.

Крім того, згідно з рішенням, монумент, який встановлено на початку проспекту Добровольського в Суворовському районі Одеси, демонтують та передадуть Одеському художньому музею.

Довідка УНІАН. Пам’ятник російському полководцю Олександру Суворову відкрили в Одесі у 2012 році. Його встановили у Суворовському районі біля дитячого оздоровчого комплексу "Молода гвардія".

У 2007 році в Одесі провели комплексну реставрацію Катерининської площі, в рамках якої встановили пам'ятник "Засновникам Одеси" – копію оригіналу, демонтованого більшовиками у 1925 році. Пам'ятник є композицією, центральною фігурою якого є російська імператриця Катерина II. Її оточують сателіти (невеликі статуї) – Григорій Потьомкін, Платон Зубов, Йосип Дерібас та Франц де Волан. Через цей монумент в Одесі неодноразово виникали скандали, оскільки частина городян вимагала його демонтувати.

Питання про знесення пам'ятника "Засновникам Одеси"

20 жовтня в Одесі завершено електронне опитування щодо вирішення долі пам'ятника "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерини II. Найбільша кількість жителів Одеси, які прийняли участь у голосуванні, підтримали демонтаж монумента.

24 листопада виконком Одеської міської ради підтримав демонтаж та перенесення пам'ятника "Засновникам Одеси". Виконком пропонував, щоб центральну фігуру передали на тимчасове зберігання комунальному підприємству "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування", що відповідає за цвинтарі.

До цього зазначену пам'ятку невідомі неодноразово обливали червоною фарбою. Також біля постаменту проводили акції із вимогою його знести.

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