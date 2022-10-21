Остаточне рішення щодо долі пам’ятника прийматиметься Одеською міською радою.

В Одесі завершено електронне опитування щодо долі пам’ятника "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерини ІІ.

Про це повідомили у прес-службі мерії міста.

"Сьогодні завершено електронне опитування з питання вирішення долі пам’ятника "Засновникам Одеси", яке проводилось на вебпорталі "Соціально активний громадянин" з 20 вересня по 20 жовтня включно", - йдеться у повідомленні.

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Під час електронного опитування мешканці Одеси відповідали на питання: "Як має бути вирішена доля пам’ятника "Засновникам Одеси", розташованого на Катерининській площі у Одесі?"

Станом на 20:00 четверга, 20 жовтня, участь в онлайн-голосуванні взяли 7 тис. 796 осіб.

За попередніми даними, найбільша кількість мешканців Одеси проголосувала за два варіанти: демонтаж монумента та за пропозицію залишити скульптурну композицію на місці, але доповнити її інформацією про діяльність імператриці. Проте в мерії повідомляють, що після завершення онлайн-голосування деякий час триватиме перевірка профілів користувачів, які ще не пройшли верифікацію на вебпорталі.

Електронний сервіс автоматично здійснює підрахунок голосів по кожному з винесених на обговорення варіантів, враховуючи виключно верифіковані профілі.

Результати автоматичного підрахунку голосів будуть додатково оприлюднені на офіційному сайті Одеської міської ради. Остаточне рішення щодо долі пам’ятника "Засновникам Одеси" прийматиметься Одеською міською радою.

Пам'ятник "Засновникам Одеси": деталі

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня відбулися громадські обговорення у формі інтернет-конференції щодо долі пам'ятника "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерини ІІ.

До цього зазначену пам'ятку невідомі неодноразово обливали червоною фарбою. Також біля постаменту проводили акції із вимогою його знести. Про долю пам'ятника пропонується городянам сім варіантів: демонтувати з пам'ятника імперські символи, демонтувати лише скульптуру Катерини II, знести пам'ятник повністю. Також пропонується відкласти вирішення питання про долю пам'ятника до завершення військового стану, зберегти його на своєму місці без змін або зберегти на місці, доповнивши історичну інформацію про діяльність Катерини ІІ. Сьомий варіант – зберегти пам'ятник та перенести у спеціальний меморіальний парк чи музей.

Довідка УНІАН. 2007 року в Одесі провели комплексну реставрацію Катерининської площі, в рамках якої встановили пам'ятник "Засновникам Одеси" – точну копію оригіналу, демонтованого більшовиками 1925 року. Пам'ятник є композицією, центральною фігурою якого є російська імператриця Катерина II. Її оточують сателіти (невеликі статуї) – Григорій Потьомкін, Платон Зубов, Йосип Дерібас та Франц де Волан. Через цей монумент в Одесі неодноразово виникали скандали, оскільки частина городян вимагала його демонтувати.

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