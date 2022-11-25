Пам'ятник планують згодом перемістити до місцевого парку.

В Одесі пам’ятник імператриці Катерині II, який є центральною фігурою композиції "Засновники Одеси", планують передати на тимчасове зберігання комунальному підприємству "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування", що відповідає за цвинтарі.

Після цього скульптурну композицію, яка наразі стоїть на Катерининській площі, ймовірно, перенесуть до спеціальної тематичної зони, облаштованої у Савицькому парку в Малиновському районі, йдеться у проекті рішення, який підтримав виконком Одеської міської ради.

"До облаштування у встановленому законодавством порядку спеціальної тематичної зони у Савицькому парку демонтувати та перенести скульптурне зображення імператриці Катерини ІІ, що є складовою частиною пам’ятника "Засновникам Одеси", до тимчасового місця зберігання – на складську територію комунального підприємства "Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування", – зазначено в проекті рішення.

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Чотири інші скульптури пам’ятника "Засновникам Одеси", які є музейними предметами державної частини Музейного фонду України та перебувають на обліку комунальної установи "Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. О. В. Блещунова", як планується, також демонтують та перенесуть до зазначеного музею.

Демонтаж пам'ятника імператриці Катерині II

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня в Одесі завершили електронне опитування щодо вирішення долі пам'ятника "Засновникам Одеси". Найбільша кількість жителів Одеси, які взяли участь у голосуванні, підтримали демонтаж монумента. Вчора, 24 листопада, виконком Одеської міської ради підтримав демонтаж та перенесення пам'ятника "Засновникам Одеси". Остаточне рішення про долю пам'ятника прийматиме міська рада.

До цього зазначену пам'ятку невідомі неодноразово обливали червоною фарбою. Також біля постаменту проводили акції із вимогою його знести.

Пам'ятник "Засновникам Одеси" був облаштований в 2007 році під час реставрації Катерининської площі. В центрі композиції – російська імператриця Катерина II, її оточують сателіти (невеликі статуї) – Григорій Потьомкін, Платон Зубов, Йосип Дерібас та Франц де Волан. Оригінальну композицію було демонтовано більшовиками 1925 року.

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