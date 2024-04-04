Жуковського може стати вулицею Лесі Українки, а Буніна поверне історичну назву - Поліцейська.

В Одесі перейменують декілька вулиць та площу, де раніше стояв монумент "Засновникам Одеси", центральна фігура якого - статуя імператриці Катерини II. Про це повідомила пресслужба мерії міста.

"Щойно на черговому засіданні міської історико-топонімічної комісії було продовжено обговорення питань перейменування топонімів в Одесі. Зокрема, члени комісії рекомендували перейменувати Катерининську вулицю та Катерининську площу. В разі проходження усіх необхідних процедур вулиця і площа будуть мати назву Європейська", - йдеться у повідомленні.

Також комісією прийняті рекомендації щодо перейменування вулиці Жуковського на вулицю Лесі Українки, а вулиці Буніна хочуть повернути її історичну назву - Поліцейська.

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Всі вказані вулиці та площа – середмістя, історичний центр Одеси.

Демонтаж символів російської імперіїї в Одесі

У ніч на 29 грудня 2022 року в Одесі було демонтовано два монументи: полководцю Олександру Суворову та пам'ятник "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерини II.

Обидві скульптурні композиції передали до Одеського національного художнього музею на тимчасове відповідальне зберігання. Йшлося, що чотири оригінальні статуї, які входять у композицію "Засновникам Одеси" і були виготовлені у 1900 році, належать до музейного фонду України. Передбачалося, що вони зберігатимуться у фондах художнього музею, скульптура Суворова - у внутрішньому дворі музею, а скульптура Катерини ІІ - у фасадному дворі.

В листопаді 2023 року стало відомо, що під час ракетної атаки по середмістю Одеси ледь не знесло голову монумента імператриці. Зокрема, удар було завдано по місту 5 листопада, та історик Олександр Бабіч оприлюднив відповідні фото – пошкодження, які зазнав музей. Виявилося, що короб, який накриває фігуру Катерини II, деформувало ударною хвилею, а їй ледь не "відірвало" голову.

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