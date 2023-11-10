Короб, який накриває монумент, деформувало ударною хвилею.

Сьогодні стало відомо, що під час ракетної атаки по середмістю Одеси ледь не знесло голову монумента російській імператриці Катерині II, який після демонтажу знаходиться у Художньому музеї.

Йдеться про ракетний удар, який було завдано по місту 5 листопада. Іcторик Олександр Бабіч на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook оприлюднив відповідні фото.

"Вчора, коли розгрібали все, що накоїла орківська ракета в Художньому музеї, подивився на короб, який накриває Катьку (монумент імператриці Катерини II – УНІАН). Його деформувало ударною хвилею та її ледь не знесло голову. Такі справи. Такий символ", - розповів Бабіч.

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Під час брифінгу т. в. о директора Одеського національного художнього музею Катерина Кулай наголосила, що постраждала від ракетного удару установа швидко відновлюється та планує відкритися вже у грудні.

"Ми знаходимося в процесі розрахунків – що в нас постраждало і в яких масштабах. Вже зараз можу сказати, що критичних руйнувань не відбулося, але те, що пошкоджено ударною хвилею має наслідки. Ми тимчасово залишилися без адмінбудівлі, вона дуже пошкоджена. Постраждали також виставкові зали, які виходять на Софіївську вулицю. На щастя, експонати виставок, які знаходились в цих залах значно не постраждали. Вже були реставратори і ми зможемо відновити виставкові зали музею швидко", – зазначила вона.

Атака по Одесі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада російські військові атакували Одесу дронами, ракетами "Онікс" та "Іскандер-М". Сталося влучання у середмістя, по законсервованій промисловій будівлі. Вибуховою хвилею понівечено десятки житлових будинків, Одеський національний художній музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО. Постраждало 8 жителів міста. У середмісті посеред вулиці утворилася величезна вирва.

Художній музей, поруч з яким сталося влучання, 6 листопада планував святкування 124-го дня народження. Планувалося влаштувати безплатний вхід та подарунки для відвідувачів, але через атаку заходи скасовували.

Нагадаємо, доля пам’ятника "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерини II, дуже довго вирішувалася. Через цю композицію, яка знаходилась в історичному центрі, було багато скандалів, акцій протесту тощо. Навіть проводили соцопитування.

Наприкінці 2022 року його пам'ятник демонтували, статую імператриці передали Одеському художньому музею.

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