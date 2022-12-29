Буде організовано всеукраїнський конкурс діячів мистецтва, які працюватимуть з пам'ятником Катерини II.

В Одесі демонтовані вночі монументи російському полководцю Олександру Суворову та пам'ятник "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерини II, вже передали на зберігання до художнього музею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова науково-експозиційного відділу Одеського національного художнього музею Кирило Ліпатов.

За його словами, обидві скульптурні композиції передані музею на тимчасове відповідальне зберігання. Він зазначив, що частини скульптур будуть зберігатися у різних місцях музею. При цьому фахівці врахували їх відповідну художню та музейну цінність.

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Зокрема, чотири оригінальні статуї, які входять у композицію "Засновникам Одеси" і були виготовлені у 1900 році, належать до музейного фонду України. Вони зберігатимуться у фондах художнього музею, скульптура Суворова - у внутрішньому дворі музею, а скульптура Катерини ІІ буде зберігатися у фасадному дворі.

За словами Ліпатова, у 2023 році буде організовано всеукраїнський конкурс діячів мистецтва, які працюватимуть з монументом Катерини II.

"З пам'ятником імператриці працюватимуть художники. У них є завдання та умови конкурсу. П'ять місяців митці працюватимуть із пам'ятником, і він буде частиною інсталяції. Таким чином, продовжуватимуться дискусії про Катерину…", – сказав він.

Демонтаж пам'ятника імператриці Катерини II

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 грудня в Одесі було демонтовано два монументи: полководцю Олександру Суворову та пам'ятник "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого є статуя імператриці Катерини II.