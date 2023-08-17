Відома волонтерка обіцяє вийти на безстроковий одиночний пікет.

В Одесі чиновники, не дивлячись на війну, хочуть виділити понад 100 млн грн на ремонт будівлі Київського районного суду міста.

Як повідомив депутат Одеської міської ради Петро Обухов, замовником тендеру, виступає управління капітального будівництва Одеської міської ради. Сьогодні, 17 серпня, під час засідання виконкому міськради депутат підіймав питання щодо скасування тендеру, але чіткої відповіді не отримав.

Він зазначає, що тендер на ремонт будівлі суду на 106 млн грн досі не скасований, а вчора вже минув термін подання пропозицій.

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"Відремонтувати суд захотіла тільки одна фірма. Однак договір на виконання робіт ще не підписаний. Сьогодні відбулось позачергове засідання виконкому, де розглядалось лише одне рішення - про компенсації одеситам, постраждалим від обстрілів. Я скористався цією можливістю, щоб напряму донести до чиновників мерії, що для одеситів таке використання грошей під час війни неприйнятне. На жаль мер Труханов (мер міста – УНІАН) на виконком не прийшов. Було б цікаво почути його аргументи за таке рішення", - наголошує депутат.

За його даними, в бюджеті нема суми у 106 млн грн, яка виділена на цей ремонт, а депутати раніше голосували лише за виділення 12 млн грн.

"Фактично це шулерство від управління капітального будівництва... Не раджу переможцю тендера розпочинати роботи на об'єкті, тому що за них міська рада не заплатить", - каже Обухов.

Як уточнив Обухов УНІАН, будівля Київського суду є власністю громади (міськради), а для користування суду передана певний час тому в оренду.

"Якщо б мова йшла за ремонт, наприклад, лікарні була б інша розмова, але такі гроші на ремонт установи, у якій є власний бюджет, наразі неправильно", - сказав Обухов.

У свою чергу голова бюджетної комісії міськради Олексій Потапський наголосив, що на наступному засіданні комісії запропонує повністю виключити з бюджету "цей рядок".

Він ініціюватиме внесення змін до бюджету: зняття фінансування з цього об'єкта та перерозподіл фінресурсу на одну з військових частин.

Також своє обурення висловила відомий волонтер Катерина Ножевнікова, яка допомагає українським захисникам.

"Поки ми збирали на турнікети виявилось, що строки подання заявок на тендер по ремонту будівлі суда на вул. Варненська в нашому чудовому місті Одеса ( яке відірвано, судячи з тих фактів які тут кояться, від реальності) не був скасований, строки закінчилися і тепер буде визначений переможець і ремонту бути", - висловлює своє обурення волонтерка.

За її даними, цю будівлю ремонтували тільки 4 роки тому. Ножевнікова наголошує: нещодавно у керівник Мінцифри оголошував збір на 235 млн грн на дрони, але люди вважають, що гроші повинні бути з бюджету.

"Три тижні тому ГУР Буданов оголосив також збір на 125 млн на морські дрони. І також реакція суспільства була неоднозначною. Люди бузили, але все одно кошти здавали, бо розуміли, що у війска немає часу чекати. А паралельно цим процесам, в Одесі, зібралися ремонтувати суд саме на таку суму, як була потрібна голові розвідки", - акцентує волонтерка.

Вона нагадала, що у Києві вирішили купити лампочки на 280 млн грн, в населеному пункті Хлібодарьске Одеської області реконструюють стадіон за 7 млн грн тощо.

"В цей час тисячи українських бійців гинуть на лінії вогню, десятки тисяч не можуть бути вчасно евакуйовані, бо невистачає машин і в кращому випадку вони стають інвалідами, а в деяких випадках також помирають. А потім держава (читай ми з вами) будемо своіми податками оплачувати виплати всім цим загиблим і скаліченим людям, які віддають зараз своє життя ось за все це", - підкреслила Ножевнікова.

Волонтерка заявила: якщо тендер на ремонт суду не буде скасовано, вона вийде на одиночний пікет на Думську площу в Одесі, де розташована міська рада, та буде стояти там кожного дня з плакатом.

"І виходити буду туди кожного дня, навіть якщо мене будуть забирати по вечорах в кутузку. Бо виходити на пікети масово не на часі і не можна… Зупиніть це, поки ще не вибухнуло, бо суспільство вже на межі. А все, що ви зараз робите - це просто за межами розуміння і вирок державі", - наголосила Ножевнікова.

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