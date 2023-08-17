На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Керамік Донецької області.

Російські загарбники безуспішно намагались наступати на українські позиції на шести напрямках лінії фронту. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення", - сказано у зведенні.

Зокрема, на Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківка Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кучерівки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: Петропавлівка, Подоли, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Чернещина Харківської області та Надія Луганської області.

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Крім того, на Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполя, Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам’янське Донецької області.

Також, на Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Білої Гори Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Спірного та Васюківки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Олександро-Шультине Донецької області.

Разом з тим, на Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Керамік Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Новокалинова та Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне Донецької області.

Водночас, на Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Білогір’я, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Новояковлівка, Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новоберислав, Львове, Понятівка, Микілське, Садове Херсонської області та місто Херсон.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні - новини з фронту

Минулої доби знищено 480 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали 256050 осіб.

За даними Генштабу ЗСУ, вчора, 16 серпня, окупанти наступали на Харківщині, Донеччині, але безуспішно. В той же час Сили оборони звільнили Урожайне в Донецькій області. За даними американського Інституту вивчення війни є також успіхи української армії в районі Роботиного Запорізької області.