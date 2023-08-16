Про це свідчать дані на сайті держзакупівель Prozorro.

На Закарпатті планують відремонтувати селищну дорогу, витративши на це понад 595 млн гривень.

Як свідчать дані на сайті держзакупівель Prozorro, замовником тендеру є держпідприємство "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатські області". Йдеться про капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Ясіня - Чорна Тиса протяжністю 7,6 км.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 22 серпня. Послуги поставки товарів та виконання робіт мають надаватися до 31 грудня 2023 року.

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УНІАН намагався зв'язатися зі "Службою місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області", але коментар так і не отримав.

Останні голосні тендери - що відомо

Вже не вперше громадськості стає відомо про відверто завищені по вартості та не першочергові у воєнний час витрати обласних адміністрацій. Так, в червні цього року стало відомо, що в Києві для укриттів закупили барабани на 900 тисяч. Ініціатори цих закупівель стверджували, що барабани потрібні "для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог".

Також 19 червня повідомлялося, що аеропорт "Бориспіль" планував замовити комплексне обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу та інших об'єктів аеропорту на суму понад 51 млн грн.

Ще в червні стало відомо, що в столиці закупили конструктори для ігор та навчання в укриттях під час повітряних тривог майже на 1 млн гривень. Тоді було закуплено 113 настінних конструкторів і 390 розвиваючих математичних конструкторів.

Крім того, 16 серпня повідомлялося, що виконавчий комітет Кременчуцької міської ради в Полтавській обл. придбав 15 ноутбуків Dream Machines RG3060-15 (RG3060-15UA38) за 1 486 080 грн з ПДВ. При цьому, якщо порівняти вартість закупки з цінами на сайтах продажу техніки через інтернет, то ціни на такі ноутбуки в мережі можуть дорівнювати 63 тис. грн. Тобто потенційна переплата з кожного ноутбука становить приблизно 30 тисяч грн.

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