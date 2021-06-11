Цей свідок надавав медичну допомогу Стерненку після нападу.

Приморський районний суд Одеси сьогодні допитав свідка у справі за обвинуваченням активіста Сергія Стерненка в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього у 2018 році.

Про це Стерненко повідомив у Facebook. «Допитали сьогодні свідка Мамалиженка. Це людина, яка надавала мені медичну допомогу після нападу», - написав Стерненко.

За його інформацією, цей свідок повідомив у ході засідання, що медики швидкої допомоги не намагалися врятувати Кузнєцова, коли той був живий. Також він повідомив суду, що Стерненко не намагався втекти з місця інциденту або знищити докази.

За словами свідка, активіст просив надати допомогу Кузнєцову, і за час перебування Мамалиженка на місці події поліція не приїхала. У зв'язку з цим, як наголошує Стерненко, під час відсутності поліції могло мати місце знищення якихось доказів.

Читайте такожСтерненка визнали винним за двома статтями і засудили до одного року умовного терміну«Він (Мамалиженко - УНІАН) не бачив, щоб я нападав на Кузнєцова, після того, як він (Кузнецов - УНІАН) напав на мене. Загалом, незрозуміло, чому прокуратура допитує свідків захисту як свідків обвинувачення», - зазначив активіст.

Сьогодні на засідання вдруге не з'явився ще один свідок сторони обвинувачення, який, за словами активіста, спочатку говорив, що бачив момент нападу на Стерненка, а потім це заперечував.

Наступне засідання суду призначено на 18 червня о 12:30.

Справа Стерненка: деталі

У 2018 році на Стерненка було скоєно три напади, які він пов'язує зі своєю громадською діяльністю, зокрема участю в акціях проти забудови Одеси. За цими фактами відкриті провадження, в яких Стерненко виступає як потерпілий.

Під час третього нападу активіст завдав смертельного ножового поранення одному з нападників - Івану Кузнєцову. За даним фактом СБУ порушила справу, розгляд якої по суті зараз проходить в одеському суді.

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку і Руслану Демчуку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Стерненко визнали винним в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст. 146 вже закінчився термін притягнення до кримінальної відповідальності.

23 березня адвокати подали апеляцію на вирок Стерненку і Демчуку.

31 травня Одеський апеляційний суд зняв звинувачення з них у вчиненні розбою, тобто нападі на Щербича з метою заволодіння 300 грн. Водночас суд визнав винними і призначив Демчуку і Стерненку покарання за нібито незаконне позбавлення волі Щербича, але вони не відбуватимуть покарання через закінчення терміну давності.

Також суд визнав винним Стерненка в зберіганні боєприпасів - за це він отримав три роки позбавлення волі з випробувальним терміном один рік.

Стерненко заявив, що подаватиме касаційну скаргу на рішення апеляційного суду.

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Автор: Лариса Козова