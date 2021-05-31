Раніше суд визнав його винним у заволодінні трьома сотнями гривень при викраденні людини.

Одеський апеляційний суд виправдав одеського активіста Сергія Стерненка за статею 187 УК України (розбійний напад).

Раніше суд визнав його винним у заволодінні трьома сотнями гривень при викраденні людини.

Про рішення суду повідомляється у Telegram-каналі Стерненка.

"По ст. 187 виправдали. Це ті самі 300 грн за які давали 7 років з конфіскацією... Радіти ще рано. 187 стаття відпала, це добре. Але чекаємо що скажуть по ст. 146 та 263, по якій загрожує до 7 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

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Суд на Стерненком

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку й іншому фігуранту справи про викрадення учасника антимайдану Сергія Щербича – Руслану Демчуку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.187 (розбій) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст.146 вже минув термін притягнення до кримінальної відповідальності.

Стерненка і Демчука взяли під варту в залі суду і відправили в СІЗО. 7 квітня Одеський апеляційний суд змінив їм запобіжні заходи з тримання під вартою на цілодобові домашні арешти.

23 березня адвокати подали апеляцію на вирок Стерненку і Демчуку. 16 квітня почався розгляд апеляції на вирок.

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Автори: Дмитро Захаров, Антоніна Доломанжи