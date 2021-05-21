Обвинувачений заперечує свою провину.

Одеський апеляційний суд завершив дослідження доказів у ході розгляду скарги на вирок Сергію Стерненку і Руслану Демчуку, згідно з яким їм призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Як передає кореспондент УНІАН, у засіданні перейшли до дебатів, по завершенню яких колегія суддів піде до дорадчої кімнати.

В ході засідання Стерненко і Демчук заперечували свою провину. Вони стверджують, що не брали участі в жодному викраденні. При цьому обидва підтверджують, що знали Щербича.

За словами Стерненка, у день нібито викрадення та розбійного нападу, в яких його звинувачують, він потерпілого взагалі не бачив, а вилучений у нього в подальшому пістолет знайшов на вулиці.

Читайте такожРозпочався останній день розгляду апеляції на вирок Стерненку і ДемчукуСправа Стерненка

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку і другому фігуранту справи про викрадення Щербича - Демчуку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Стерненка визнали винним в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст. 146 вже сплив термін притягнення до кримінальної відповідальності.

Стерненка і Демчука взяли під варту в залі суду і відправили в СІЗО.

19 березня суд в Одесі відхилив клопотання адвокатів про звільнення Стерненка з-під варти і залишив його в СІЗО.

23 березня адвокати подали апеляцію на вирок Стерненку і Демчуку.

7 квітня Одеська апеляційний суд змінив їм запобіжний західу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

16 квітня почався розгляд апеляції на вирок.

20 травня до суду вперше з'явився Щербич, 21 травня продовжився розгляд скарги.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова