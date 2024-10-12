Серед засновників премії – народний артист України Олег Філімонов.

В Одесі оголошено номінантів на премію відомого гумориста, чемпіона з КВК Яна Гельмана, який загинув 12 років тому. Цьогоріч прийнято несподіване рішення – номінантами стали пам’ятники, якими увічнили відомих людей, серед них – три, що попали під "деколонізацію".

Про номінантів оголошено у заяві команди КВК "Джентльмени одеського університету", яка є засновником премії.

"У 2024 році команда ухвалила незвичайне, але виважене рішення: вручити премію не просто конкретним людям, а ще й конкретним пам'ятникам. Адже пам'ятники – це колишні великі особистості, які жили в Одесі, кохали її, творили в ім'я та славу цього міста. Вдячні сучасники та нащадки звели їм монументи, бо хотіли, щоб ці люди були з ними завжди", - наголошується у повідомлені.

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У заяві перераховано п'ять імен, а також наводяться аргументи, чому саме ці пам'ятники стали номінантами. Зокрема, це музикант Леонід Утьосов, що оспівував місто "всупереч усім історичним обставинам", - монумент, яким його увічнили, знаходиться на вулиці Дерибасівській, та градоначальник Одеси у 1803-1814 роках Дюк де Рішельє (Арман де Рішельє), який пізніше був першим міністром уряду Людовіка XVIII.

Ще три пам'ятники, які стали номінантами, - у переліку тих, які підлягають "деколонізації", згідно з розпорядженням начальника ОВА Олега Кіпера, - поету Олександру Пушкіну, письменнику Ісааку Бабелю та академіку Валентину Глушку.

На думку засновників премії, Пушкін визначив шлях Одеси у бік Європи, коли відзначив її у своєму романі у віршах "Євгеній Онєгін", частину якого написав під час заслання у цьому місті у 1823-1824 роках.

"Своїми великими рядками "Там все Європою дихає, віє", він рівно 200 років тому визначив магістральний рух Одеси та околиць у бік Європи. За що вдячні одесити спорудили йому пам'ятник на свої, зібрані по копійчині гроші", - йдеться у заяві.

Йдеться, що Бабель прославив у своїх творах колорит міста та "навчив цілий світ любити знамениту одеську мову", а Глушко - інженер, основоположник ракетобудування, головний архітектор космічних систем.

"Багато в чому завдяки йому та ще одному українцю – Сергію Корольову – людина вийшла в космос і стала освоювати зоряні дали", - впевнені "Джентльмени…".

Як підкреслюється, сходячи з того, що всі п’ятеро давно померли та отримати гроші не зможуть, весь преміальний фонд буде переданий військовому шпиталю.

"Цей крок ми вирішили зробити саме зараз, коли на Одесу щодня летять російські ракети та дрони. Війна – найжорстокіше випробування для громадян нашої країни, для народу України та для кожного українського міста. Тому вкрай важливо не дати відібрати в нас нашу історію, почуття власної гідності та свою ідентичність...", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що Ян Гельман, премію в пам'ять якого у 2024 році вручатимуть вп’яте, був людиною з філософським поглядом на світ та феноменальним почуттям гумору. Премія вручається тим, хто своїми справами "творить та примножує добробут" Одеси, робить внесок у розвиток міста та його культуру.

Серед її засновників – народний артист України, депутат Одеської міської ради Олег Філімонов, письменник Сергій Рядченко, актриса Каріна Шрагіна-Кац тощо.

Інші новини про Гельмана і "деколонізацію"

Як повідомляв УНІАН, в Одесі, згідно з розпорядженням очільника ОВА Олега Кіпера від 26 липня, демонтажу підлягають 19 пам’ятників, пам’ятних знаків, які містять символіку російської імперської політики. Серед них – старовинний монумент-погруддя поету Олександру Пушкіну, що розташований у середмісті – напроти будівлі мерії. Згідно з переліком, з вулиць повинні прибрати пам’ятники барду, актору Володимиру Висоцькому, двічі Герою Радянського Союзу, генералу армії Івану Черняховському, вченому, селекціонеру Івану Мічуріну, стіну Чекістів, академіку, вченому в галузі космонавтики, двічі Герою Соціалістичної праці Валентину Глушку тощо.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року при загадкових обставинах в Одесі загинув Ян Гельман - неодноразовий чемпіон з КВК, колишній художній керівник команди КВК "Джентльмени ОДУ" (Одеського державного університету), автор телевізійних проєктів РТР "Містечко", "Ранкова пошта" та співавтор лібрето до вистави "Хаджибей, або Любов до 3000 апельсинів".

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