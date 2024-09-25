Демонтажу підлягають об’єкти, що містять символіку російської імперської політики.

В Одесі хочуть демонтувати 19 пам’ятників і пам’ятних знаків, які містять символіку російської імперської політики. Серед них є відомий монумент – погруддя російському поету Олександру Пушкіну – що розташований у середмісті, навпроти будівлі мерії.

Перелік об’єктів, що підлягають демонтажу, містить проєкт розпорядження виконкому Одеської міської ради. Документ стосується призначення Управління капітального будівництва міськради замовником проєктування демонтажу (перенесення, вилучення) з публічного простору пам’ятників, пам’ятних знаків, їх окремих елементів в Одесі.

Призначення замовника необхідно, відповідно до статей 31, 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи розпорядження Олега Кіпера – начальника Одеської обласної державної (військової) адміністрації – від 26 липня 2024 року про демонтаж згаданих об’єктів, що містять символіку російської імперської політики. Контроль за виконанням рішення виконкому покладуть на першого заступника міського голови Олександра Філатова.

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Згідно з переліком, демонтажу підлягають 19 об’єктів. Серед них – пам’ятники барду, актору Володимиру Висоцькому, двічі Герою Радянського Союзу, генералу армії Івану Черняховському, вченому, селекціонеру Івану Мічуріну, письменнику Ісааку Бабелю, Олександру II – пам’ятна колона на честь закладки парку ім. Тараса Шевченка, макети орденів Леніна на площі Десятого квітня (на меморіалі "Крила Перемоги"), стіна Чекістів. Також приберуть пам’ятник академіку, вченому в галузі космонавтики, двічі Герою Соціалістичної праці Валентину Глушку, погруддя двічі Герою Радянського Союзу, маршалу Родіону Маліновському тощо.

Окрім того, у переліку є два пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну. Один – відносно невеликий, розташований на однойменній вулиці (згідно з останнім перейменуванням – вул. Італійська). Інший – велике погруддя-монумент – на Приморському бульварі, на краю площі, на якій знаходиться Одеська міська рада.

Саме це погруддя викликало певні суперечки в місті – думки жителів розділилися. Одні вважають, що це погруддя чіпати не треба, бо воно старовинне (встановлено у 19 столітті), встановлено на пожертвування містян, а поет оспівав у своїх творах місто. Водночас інші наполягають на тому, що Пушкін перебував в Одесі лише приблизно рік та уособлює собою російську імперськість.

У мерії в коментарі УНІАН уточнили, що рішення про призначення виконавця демонтажу розглядатимуть на найближчому засіданні виконкому.

Декомунізація в Одесі

Нагадаємо, 29 липня у соціальних мережах з’явилася фотокопія розпорядження начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, яким він затверджує перейменування низки топонімів. Згідно з його розпорядженням від 26 липня "Про перейменування об’єктів топонімії у населених пунктах Одеської області", проспект Добровольського стане проспектом Князя Володимира Великого, в історичному центрі площа Думська, де знаходиться мерія Одеси, отримає назву Біржова. Бульвар, названий на честь сатирика Михайла Жванецького, стане бульваром Військово-морських сил, а вулиця Ільфа і Петрова стане вулицею на честь Сім’ї Глодан – родини одеського пекаря, яка мешкала у ЖК "Тірас".

Також вулицю контрадмірала Луніна перейменують на честь командира 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Віталія Гуляєва, який загинув у 2022 році. Вулиця Леваневського отримає назву "Січових стрільців", Льва Толстого – режисерки Кіри Муратової, Паустовського – 28-ї бригади, Пушкінська стане Італійською (історична назва), площа Толбухіна – Трибуни героїв, площа Льва Толстого хочуть назвати на честь Менделя Сфорима – єврейського письменника, який вважається основоположником сучасної світської літератури мовою їдиш (роки життя – 1835-1917). У місті повинні з’явитися вулиці Олександра Кошиці, Олексія Маркевича, Павла Зеленого, Миколи Савича тощо.

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