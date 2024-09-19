Перейменовано 10 міст, 56 селищ та 261 село.

Верховна Рада України прийняла в цілому проект постанови "Про перейменування окремих населених пунктів та районів" (реєстр. №12043), відповідно до якої назви 327 населених пунктів змінено.

Як повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України, за відповідне рішення проголосувало 281 народний депутат України. Зокрема, дерусифіковано 10 міст.

Так, на Дніпропетровщині місто Новомосковськ перейменовано на Самар; а місто Першотравенськ - на Шахтарське.

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На Луганщині місто Первомайськ Алчевського району перейменовано на Сокологірськ; Молодогвардійськ - на Отаманівку; Сєвєродонецьк - на Сіверськодонецьк.

На Львівщині місто Червоноград стало Шептицьким. На Сумщині місто Дружба Шосткинського району перейменовано на Хутір-Михайлівський.

На Харківщині місто Красноград перейменовано на Берестин; а Первомайський Лозівського району - на Златопіль. Крім того, на Черкащині місто Ватутіне Звенигородського району перейменовано на Багачеве.

Водночас, було дерусифіковано 56 селищ та 261 село.

Ще змінено назви чотирьох районів:

Новомосковський Дніпропетровської області - на Самарівський;

Сєвєродонецький Луганської області - на Сіверськодонецький;

Червоноградський Львівської області - на Шептицький;

Красноградський Харківської області - на Берестинський.

Відповідне перейменування населених пунктів та районів відбулося через те, що їхні назви містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови, та у зв’язку з необхідністю приведення їх назв у відповідність із вимогами закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Перейменування українських міст

Як повідомляв УНІАН, раніше у парламенті планували перейменувати понад 300 населених пунктів, зокрема розглядали перейменування таких міст як Павлоград, Южне, Южноукраїнськ та Синельникове, але відповідні рішення ще не ухвалені.

Раніше розповідалось, що у Новомосковську стався скандал через перейменування - містянам не сподобалась запропонована назва.

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