Перевірка потрібна, щоб за потреби гармонізувати транслітерацію з міжнародними стандартами.

В Україні хочуть провести перевірку транслітерації імен у закордонних паспортах.

Про це повідомила голова Нацкомісії зі стандартів державної мови Орися Демська, пише "Україна 24".

При цьому, за її словами, на сьогодні не можна сказати про наявність потреби в зміні транслітерації.

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"Не можна сказати, що сьогодні виникла потреба в зміні транслітерації, але час від часу такі правила потрібно переглядати. Міжнародний стандарт і українська мова в міжнародному транслітераційному стандарті присутні, датовані 1995 роком. Це міжнародна стандартна таблиця транслітерування, очевидно, що вона не буде переглядатися найближчим часом. Чи будемо ми переглядати? Ні. Ми просто ще раз звіримо, чи відповідають наші транслітераційні практики міжнародним. Якщо відповідають — ми збережемо все як є. Якщо ж відбулися якісь зміни, ми просто уніфікуємо з міжнародними стандартами", — розповіла Демська.

Вона зазначила, що ця перевірка потрібна, щоб за необхідності гармонізувати транслітерацію з міжнародними стандартами.

"Позиція комісії сьогодні полягає в тому, щоб подивитися, наскільки гармонізовано/не гармонізовано, і гармонізувати з міжнародними стандартами, оскільки транслітерація насамперед орієнтована на міжнародний вектор України. Як вийде на практиці — подивимося, які рішення прийме комісія, які будуть рекомендації Інституту української мови. Згідно із законом комісія повинна свої рішення обговорювати з Інститутом української мови, іншими науковими установами, які займаються українською мовою", — сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні потрібно позбавлятися від кирилиці й перейти на латиницю. Він також запропонував надати офіційний статус англійській мові в Україні.

В Інституті української мови НАН ідею переходу на латиницю назвали нонсенсом. За словами Павла Гриценка, кирилиця в нашій країні поширюється ще з Х століття.

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Автор: Олександр Топчій