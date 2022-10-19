В жилому комплексі загинули сім дорослих та немовля.

Правоохоронці встановили окупантів, за наказом яких у квітні було завдано масованого ракетного удару по Одесі та зруйновано ЖК "Тірас".

Про це на прес-конференції повідомив керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко.

За його словами, ракетний удар по житловому комплексу "Тірас", в якому 23 квітня загинуло вісім осіб, став одним з найрезонансніших. В цьому винні, як підкреслив прокурор, військовослужбовці країни-агресора.

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Костенко повідомив, що саме у цій справі вже завершено комплекс вибухотехнічних експертиз.

"І в принципі нами встановлені особи з числа командирів військових підрозділів Збройних сил РФ, які віддавали накази", - повідомив Костенко.

Він пояснив, що підозру цим особам ще не повідомляли, і назвати їх прізвища поки не можна. Це пов'язано з тим, що наразі продовжується розслідування в аналогічних справах, пов'язаних, зокрема з обстрілами "Євротермінала", селищ Маяки та Сергіївка, курортного селища Затока тощо. Тому прийнято рішення, за словами Костенко, об'єднати ці провадження в одне.

"Ми хочемо об’єднати дев’ять фактів обстрілів (в тому числі – "Тірас" - УНІАН) в одне кримінальне провадження для того, щоб довести в міжнародних судах, що обстріл житлового будинку — не помилка, а систематична злочинна діяльність спрямована на знищення інфраструктури та житлових будинків", — сказав Костенко.

За іншими епізодами експертизи наразі продовжуються.

Прокурор акцентував, що скрупульозне розслідування допоможе зібрати відповідну доказову базу для міжнародного суду та трибуналу.

За його словами, в цілому з усіх місць обстрілів, які ворог завдав по Одещині, слідчі вилучили більш 2 тисяч уламків ракет, бомб, снарядів, в тому числі заборонених міжнародною конвенцією касетних бомб.

Ракетний удар по Одесі 23 квітня - що відомо

23 квітня Одеса зазнала ракетного удару. Було пошкоджено, зокрема, два житлових будинки, один з них - 16-поверховий комплекс. Загинули вісім осіб, серед яких тримісячна дитина, її мама та бабуся. Про долю ще однієї людини поки нічого невідомо. 18 людей дістали поранення.

В той день одна із ракет потрапила на територію цвинтаря, де було зруйновано понад 1 тис. кв. м території. Тяжкі поранення отримала жінка, яка прибирала там могили.

20 травня стало відомо, що міська влада вирішила відновити 16-поверхівку, в якій у квітні внаслідок російського ракетного удару загинули люди.

27 серпня 17 сім'ям, що проживають у ЖК "Тірас", вручили сертифікати на отримання холодильників, мікрохвильових печей та пральних машин.

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