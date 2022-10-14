Як повідомив мер міста, люди часто скаржаться, що сховища закриті.

В Одесі впровадять чергування комунальників у бомбосховищах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив мер міста Геннадій Труханов на засіданні виконкому Одеської міської ради.

За його словами, у сховищах комунальної форми власності будуть цілодобово знаходитися чергові. У них будуть ключи від дверей, щоб своєчасно, у випадку необхідності, відчинити сховища.

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Як пояснив міський голова, зараз жителі Одеси скаржаться, що під час повітряної тривоги укриття часто залишаються закритими.

"Ми не можемо постійно тримати сховища відкритими, бо туди заходять якість люди, часто безхатьки, які виносять звідти обладнання… Це неприпустимо, тому двері зачинені, але й доступ людей туди має бути за потребою цілодобовий", - сказав Труханов. Тому, за його словами, вводиться чергування.

Крім того, мер просить підприємців, яким колись були передані інші сховища, також запровадити в них цілодобове чергування.

Бомбосховища у Києві: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Київська міська державна адміністрація заявила, що у місті рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, якщо балансоутримувачі не відкриватимуть їх під час повітряної тривоги.

Міська влада нагадала, що всі укриття, які належать до фонду захисних споруд та нанесені Департаментом муніципальної безпеки на мапу укриттів, мають бути відкриті та доступні для мешканців під час повітряної тривоги.

У КМДА наголосили, що балансоутримувачі мають цілодобово забезпечувати доступ населення до укриттів цивільного захисту за сигналів про повітряну загрозу. Якщо ж укриття залишатимуться закритими під час тривоги – рятувальники разом з поліцією зрізатимуть замки, аби надати доступ мешканцям до захисних споруд.

У адміністрації додали, що періодично отримують скарги на зачинені укриття. В умовах постійної загрози обстрілів ризикувати життям людей абсолютно неприпустимо, зазначили у КМДА.

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