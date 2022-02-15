Багатоетапні навчання пройдуть в умовах максимально наближених до реальних з використанням спецтехніки та озброєння.

Сьогодні Служба безпеки України розпочинає контрдиверсійні навчання в Одеській області.

Про це журналістам повідомили в прес-службі Управління СБУ в Одеській області.

Зазначається, що з 15 лютого координаційна група Антитерористичного центру при УСБУ розпочинає по всій території регіону багатоетапні контрдиверсійні навчання, які проходитимуть до початку березня.

Мета навчань – удосконалення міжвідомчої взаємодії силових структур та органів влади, перевірка ефективності напрацьованих алгоритмів захисту об'єктів підвищеної небезпеки та ключових державних об'єктів, стратегічно важливих об'єктів критичної інфраструктури, електроенергетики та транспортної системи, військових об'єктів, а також виявлення та знешкодження умовних диверсійних груп.

СБУ просить громадян з розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії і вимоги правоохоронців, постійно мати при собі документи, що засвідчують особу.

Навчання пройдуть в умовах максимально наближених до реальних з використанням спеціальної техніки та озброєння. Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей і транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.

"Всі дії відбуватимуться в рамках чинного законодавства і з дотриманням прав і свобод людини", - підкреслили в управлінні.

Громадянам нагадують про необхідність залишатися пильними.

Людей просять повідомляти про невідомих осіб, які проявляють необґрунтований інтерес до вище названих об'єктів, використовуючи при цьому засоби відео -, фотофіксації, безпілотні літальні апарати.

Як повідомляв УНІАН, контрдиверсійні навчання з 15 лютого і до початку березня також проходитимуть і в Харківській області.

Вас також можуть зацікавити новини: