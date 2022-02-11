За легендою, кілька диверсійних груп збирали розвіддані за допомогою безпілотників.

У військових частинах Дніпропетровщини пройшли масштабні навчання, які провела Служба безпеки України. На них військові відточували план дій за кількома сценаріями, максимально наближеними до небезпечних ситуацій, які можуть бути у реальних умовах.

Про це повідомляє ТСН.

Спецпризначенці тренувалися знешкоджувати диверсантів. За легендою, кілька диверсійних груп збирали розвіддані за допомогою безпілотників. Також "вороги" намагалися потрапити до військових частин, аби влаштувати вибухи.

Усіх вдаваних ворогів під час навчань вдалося зупинити та знешкодити. Відомо, що у тренуваннях брали участь СБУ, ЗСУ та Національна поліція.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ провели масові протитанкові навчання та тренувалися зупиняти ворога. Як зазначив командувач, досвід Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил показав, що танки є однією з основ наступальної операції. Саме тому протитанковий та загальновійськовий резерви мають бути завжди готовими до вогневого ураження противника.

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