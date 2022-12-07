Вода зникла в районі через ракетний удар, завданий ворогом 5 грудня.

Одеському районі поновлено водопостачання практично у всіх громадах.

"На сьогодні було вирішено питання водопостачання та водовідведення практично всіх громад Одеського району", - повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Також він додав, що у енергетики планують перепідключити схему живлення так, щоб прогріти місто впродовж доби без відключень.

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"Наразі у ДТЕК та "Укренерго" з’явилась можливість перепідключити схему живлення, щоб вже цієї ночі забезпечити електроенергією всіх споживачів Одеси та Одеського району для того, щоб прогріти місто продовж доби без відключень", - сказав він.

Атака на Одесу 5 грудня: наслідки

5 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури України. Сили протиповітряної оборони збили 61 із понад 70 ворожих ракет.

Згодом стало відомо, що були попадання ракет в енергооб'єкти Київської, Вінницької, Одеської областей. В Одесі та більшості громад Одеського району після ракетних ударів зникли електро- та водопостачання, було зупинено роботу всіх котелень. Ввечері 6 грудня стало відомо, що в Одесі відновлено водопостачання, сьогодні, 7 грудня, в місті не працював громадський електротранспорт через відсутність електроенергії.