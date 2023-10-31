Михайло Подоляк зазначив, що деякі люди, які не мають доступу до певної інформації, хочуть "збільшити свою вагу".

В Офісі президента України відреагували на статтю Time про Володимира Зеленського. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що це "суб'єктивна точка зору конкретного журналіста" - Саймона Шустера.

За його словами, якоїсь "злості" або почуття "зради" з боку партнерів немає, а про "об'єктивні речі", як швидкість поставок зброї, влада України говорить відкрито.

"Не забувайте, що це суб'єктивна точка зору конкретного журналіста, який має своє бачення того, що відбувається. По-друге, я зовсім не розумію, що таке анонімні джерела постійно. Тому що коли я з кимось розмовляю від імені Офісу президента, то я обов'язково кажу, що це я кажу... іноді ці анонімні джерела - це до певної інформації, але які десь там поруч знаходяться і вони хочуть збільшити свою вагу. І свої бачення видають за аксіоматичні знання", - зазначив Подоляк в ефірі Радіо Свобода.

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Пі цьому він вказав, що Зеленський ставиться "жорстко" до того, що Україна воює вже більше 600 днів, і хоче "більш ефективних комунікацій, виконання функціональних обов'язків" і реалізації заявленого "хоча б на 70-80%".

Стаття в Time про Зеленського - що написав журналіст

30 жовтня журнал Time вийшов зі статтею про виклики, з якими Україна зіткнулася перед другою зимою під час повномасштабної війни. При цьому стаття побудована на інтерв'ю із Зеленським і на цитатах анонімних джерел.

У тексті статті зазначається, що президент України відчуває себе зрадженим союзниками, але вірити в перемогу. Також йдеться про "втому від війни" та візит до США, після якого Зеленський нібито був "злий".

Крім того, в статті зазначено, що в Україні нібито хочуть звільнити одного з міністрів і генерала, який "відповідає за контрнаступ".

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