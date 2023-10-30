Зеленський у коментарі виданню визнав серйозність проблеми з корупцією, але водночас припустив, що деякі іноземні союзники схильні перебільшувати проблему, оскільки це дає їм привід припинити фінансову підтримку.

Питання корупції в Україні в останні місяці погіршило відносини президента Володимира Зеленського з багатьма його союзниками. Про це пише TIME у своїй аналітичній статті.

Як зазначає видання, напередодні візиту Зеленського до Вашингтона Білий дім підготував для українців список антикорупційних реформ, що були спрямовані на саму верхівку державної ієрархії. При цьому, як зазначали радники Зеленського, "це не були пропозиції, це були умови".

Зазначається, що для зменшення занепокоєння союзників Зеленський пішов на кілька драматичних кроків, зокрема, звільнивши міністра оборони Олексія Резнікова, який потрапив під пильну увагу через корупцію в його міністерстві.

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"Коли новини про ці скандали поширювалися, президент дав суворий наказ своїм співробітникам уникати найменших ознак самозбагачення. "Не купуйте нічого. Не беріть відпустки. Просто сидіть за своїм столом, мовчіть і працюйте", - пише видання, зазначаючи, що деякі чиновники середньої ланки в адміністрації скаржилися на бюрократичний параліч і низький моральний стан, оскільки контроль за їхньою роботою посилився.

Як пише TIME, типова зарплата в офісі президента, за їх словами, становить приблизно 1000 доларів на місяць, або близько 1500 доларів для високопосадовців, що набагато менше, ніж вони могли б заробляти в приватному секторі.

Водночас, як зазначали посадовці в коментарі TIME, увесь тиск, спрямований на викорінення корупції, не лякає тих, хто прагне збагачення і "люди крадуть, наче завтра не буде".

Зазначається, що навіть звільнення міністра оборони не змусило чиновників "відчути жодного страху", оскільки чистка надто довго втілювалася. Співрозмовники TIME кажуть, що ще у лютому президента попередили про те, що в міністерстві поширилася корупція, але він очікував більше шести місяців, і коли він почав діяти напередодні свого візиту до США, "було вже надто пізно".

Водночас Зеленський у коментарі визнав серйозність проблеми з корупцією і загрозу, яку вона становить для морального стану України та її відносин з іноземними партнерами. Президент зазначив, що боротьба з корупцією є одним із його головних пріоритетів.

"Він також припустив, що деякі іноземні союзники схильні перебільшувати проблему, оскільки це дає їм привід припинити фінансову підтримку", - пише видання.

Корупція у армії

У серпні Зеленський оголосив про звільнення всіх керівників обласних територіальний центрів комплектування та соціальної підтримки через неодноразові випадки корупції.

Водночас, як пише TIME, звільнення воєнкомів мало на меті показати нетерпимість до корупції, проте мало зворотний результат, оскільки набір до лав армії без керівництва майже припинився.

Звільнених чиновників також виявилося важко замінити, частково через те, що репутація призовних служб була заплямована.

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