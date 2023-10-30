Війну в Україні партнери сприймають, як десятий повтор того ж самого епізоду в серіалі.

Після 20 місяців війни з Росією Києву стає все важче утримувати увагу партнерів, які поступово втрачають інтерес до цього конфлікту, особливо на тлі нових викликів. Про це пише Time у великій статті, присвяченій президенту України Володимиру Зеленському.

В інтерв’ю журналістам видання Зеленський розповів, що відчуває падіння глобального інтересу до російсько-української війни. І це позначається на обсягах міжнародної підтримки України.

"Найстрашніше, що частина світу звикла до війни в Україні. Втома війною накочується хвилею. Ви бачите це в Сполучених Штатах, у Європі. І ми бачимо, що як тільки вони починають трохи втомлюватися, це стає для них схожим на шоу: "Я не можу дивитися цей повтор вдесяте", – розповів президент.

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Як зазначає видання, через відсутність істотного прогресу в українському контрнаступі Зеленському все важче переконувати партнерів у можливості української перемоги. А початок війни в Ізраїлі ще й перебрав на себе увагу світової спільноти, що стало для України серйозною проблемою.

Автор публікації згадує, що у перший день свого візиту до Києва він запитав одного з посадовців в оточенні Зеленського, як зараз почувається президент. Відповідь пролунала без секунди вагань: "Злий".

Якщо колись у кімнаті військових нарад президент розряджав атмосферу своїм природним гумором, то зараз нічого з цього не збереглося.

"Тепер він заходить, отримує оновлення, віддає накази та виходить", — каже один із давніх членів його команди. Інший каже, що найбільше Зеленський почувається зрадженим своїми західними союзниками. Вони залишили його без засобів, щоб виграти війну – лише із засобами, аби встояти перед наступом росіян.

Війна в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, загострення палестино-ізраїльського протистояння зіграло на шкоду дипломатичним зусиллям України, яка намагається отримати підтримку свого мирного плану країнами "Глобального півдня". На саміті, що відбувся цими вихідними, дискусії постійно збивалися на тему війни в Газі замість обговорення України.

Також ми розповідали, що взимку на Україну чекають серйозні зміни у військовій стратегії. Зокрема очікуються кадрові перестановки у вищому військово-політичному керівництві країни.

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