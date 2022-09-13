Дітей в окупованному місті змушують вчити гімн Росії.

У школах Маріуполя вчителі розповідають першокласникам, що вони - "частина Росії", і що українці - "вигадана нацистами нація".

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Промивання мізків дітям стартувало. Першокласникам розповідають вчителі, що вони частина Росії. Домашнє завдання - вивчити гімн Росії", - розповів він.

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Андрющенко звернув увагу на російські підручники, видані дітям, де сказано, що "українців в Росії не існує".

"Особливо талановиті колаборанти вже розповідають першокласникам, що українці - вигадана нацистами нація. Тому коли мова йде про 15 років ув'язнення за зраду вчителям, - це цілком адекватне покарання за скалічені дитячі душі", - наголосив радник мера.

Нагадаємо,у усіх шкіл в Маріуполі російські окупанти забрали залишки українських підручників. За інформацією, підручники відправляють на переробку. Також окупанти заявили, що харчування у школах Маріуполя не буде. Замість цього вони планують видавати батькам дітей пайки.

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