За словами секретаря РНБО, у цьому питанні необхідно зважати на технологічні процеси.

Відновлення ядерного статусу України у сучасних умовах майже неможливе.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Суспільному".

За його словами, необхідно враховувати технологічні процеси, а також зважати на нову систему безпеки.

"Це вкрай складно і в сучасних умовах це майже неможливо. Ми можемо мріяти про це, можемо говорити, але є технологічні процеси. Треба дивитися, як буде розвиватися світ. Після цієї війни світ буде зовсім іншим, буде по-іншому розвиватися. Будуть створюватися нові союзи, нові фундаментальні речі, нова система безпеки. І нам головне — брати участь у створенні цієї нової системи безпеки і бути повноправними учасниками цього процесу", - заявив Данілов.

Як повідомляв УНІАН, Данілов заявив, що російський диктатор Володимир Путін не збирається зупинятися 9 травня. Він поставив перед військом головну мету та очікує її досягнення.

Також Данілов раніше говорив про плани Росії щодо створення концентраційних таборів для українців.

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