Данилов зазначає, що ключових етапів війни, таких, наприклад, як битва за Донбас, може бути ще багато.

В Росії планували створити концентраційні табори для українців.

Про це повідомив глава РНБО України Олексій Данилов.

"Не тільки Путін прийняв рішення про масштабне вторгнення. Це рішення вищого політичного керівництва Росії. Завдання русистської орди - знищити нашу країну, наш народ, колонізувати Україну. У Західному Сибіру Путін і Шойгу планували створити концентраційні табори для українців, щоб вони будували нові міста. Немає сумнівів, що Росія не зупиниться. Поки ми не виженемо їх з усіх наших територій, в тому числі і з Криму, війна не закінчиться", - зазначив Данилов.

Він зазначає, що ключових етапів війни, таких, наприклад, як битва за Донбас, може бути ще багато.

"Українські війська тримають оборону, більш того, регулярно контратакують. Терміново потрібне важке озброєння. Ми вдячні всім, хто допомагає. Ми вдячні, що в нас повірили. Але питання часу життєво важливе", - підкреслив Данилов.

Нагадаємо, Зеленський назвав кількість насильно вивезених до РФ українських громадян. Як зазначив президент, їх намагаються перевезти у віддалені регіони РФ і всіляко перешкоджають спробам повернення в Україну.

За даними західних ЗМІ, незаконно депортованих українців дійсно відправляють у найвіддаленіші і несприятливі регіони Російської Федерації. Їх вивозять до Сибіру, Чечні, на Далекий Схід і Північний Кавказ.

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