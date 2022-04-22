Росіяни готувалися до знищення України, адже не вважають її державою.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російський диктатор Володимир Путін не збирається зупинятися 9 травня. Він поставив перед військом головну мету та очікує її досягнення.

Про це Данілов заявив в інтерв'ю "Суспільному".

"Ми свідомі до того, що Путін зупинятися не збирається. Ні 9 травня, ні 10, ні 20. Завдання Путіна, яке він поставив перед своїми військовими, доволі просте - знищення нашої держави. Інших завдань у них немає", - заявив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що режим Путіна не вважає Україну державою та підготував план її знищення.

"Прописаний план, як це мало відбуватися. Концтабори, потім мали відправляти наших громадян на будівництва у Сибір 3-5 міст, які визначили Путін спільно із Шойгу (міністр оборони РФ - УНІАН), коли вони там човгали, що вони розбудовувати мали б за рахунок наших громадян Сибір. Такий був їх план. Він почався із великої статті паном Шойгу, паном називати його не зовсім приємно і навіть не потрібно, цієї людини. Ця стаття була 6 вересня 2021 року", - додав Данілов.

Як повідомляв УНІАН, Данілов раніше говорив про плани Росії щодо створення концентраційних таборів для українців.

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