У провладній фракції "Слуга народу" заперечили слова білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який раніше заявляв про проведення в Україні "спецоперації".
Нардеп від СН Федір Веніславський каже, що "спецоперація, про яку ніхто не знає, напевно, була проведена в голові Лукашенка".
"Звичайно, ніяких спецоперацій на території України білоруські спецслужби не проводили. Наші розвідники та контррозвідники повністю контролюють ситуацію. І нічого подібного не було зафіксовано", заявив Веніславський.
Раніше у четвер Лукашенко розповів, що в Україні нібито заарештували майно РБ, а з ним - близько сотні білорусів. За словами диктатора, для їх звільнення була проведена "спеціальна операція".