Веніславський каже, що "спецоперація", про яку говорив Лукашенко, ймовірно, була проведена в його голові.

У провладній фракції "Слуга народу" заперечили слова білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який раніше заявляв про проведення в Україні "спецоперації".

Нардеп від СН Федір Веніславський каже, що "спецоперація, про яку ніхто не знає, напевно, була проведена в голові Лукашенка".

"Звичайно, ніяких спецоперацій на території України білоруські спецслужби не проводили. Наші розвідники та контррозвідники повністю контролюють ситуацію. І нічого подібного не було зафіксовано", заявив Веніславський.

Раніше у четвер Лукашенко розповів, що в Україні нібито заарештували майно РБ, а з ним - близько сотні білорусів. За словами диктатора, для їх звільнення була проведена "спеціальна операція".

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