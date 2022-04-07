Олександр Лукашенко заявив, що війна в Україні впливає на Білорусь.

Провідна роль в переговорах між Україною та Російською Федерацією перейшла від Білорусі до Туреччини. Олександр Лукашенко не зміг змиритися з втратою позицій, тому заявив, що переговорів між Москвою та Києвом без Мінська бути не може.

Про це Лукашенко заявив в ході засідання Радбезу Білорусі.

"Не може бути переговорів без участі Білорусі. Якщо ви нас вплутали в це, перш за все західні країни, там, на цих переговорах, природно, повинна прозвучати позиція Білорусі", - заявив Лукашенко.

За його словами, війна в Україні впливає на Білорусь, тому "ніяких сепаратних за спиною Мінська домовленостей бути не може".

"Ми виходимо не з того, що нас в один кошик завантажили з Росією. Ні. Ми виходимо з того, що ця війна — за парканом нашої країни. І вона серйозно впливає на ситуацію в Білорусі. Тому ніяких сепаратних за спиною Білорусі домовленостей бути не може. І я абсолютно переконаний та знаю, що Росія таку позицію розуміє. І в цьому нічого поганого немає. Але це буде суперечити задуму Заходу. Але це не означає, що ми повинні танцювати під дудку Заходу", - пояснив свою позицію Лукашенко.

При цьому він вказав, що після війни почнеться відродження України, але, на його думку, Захід не буде безкорисливо допомагати Києву відновлювати країну.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Ворог бомбив як військові об'єкти, так і цивільну інфраструктуру, вбиваючи мирне населення.

Щоб зупинити кровопролитну війну і знищення українців стартували переговори між російською та українською делегаціями. Перші етапи переговорів проходили в Білорусі, яка так само як і Росія бомбила міста України.

Пізніше переговорний процес перебазувався в більш безпечну Туреччину. При цьому турецький президент Реджеп Ердоган займається активним посередництвом між Україною та РФ.

29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ. В ході зустрічі українська делегація запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що в контексті гарантій безпеки підписання відповідної угоди, ні про якісь придумані РФ денацифікації і демілітаризації ніхто не збирається і говорити.

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