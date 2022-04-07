Самопроголошений лідер РБ також розповів про вигадане арештоване майно.

Самопроголошений керівник Республіки Білорусь Олександр Лукашенко розповів, що в Україні нібито заарештували майно РБ, а з ним — близько сотні білорусів. За словами диктатора, для їх звільнення була проведена "спеціальна операція" — звісно ж, вигадана.

Відповідну заяву узурпатор зробив під час засідання Ради нацбезпеки Білорусі.

"Дійшло до того, що ці негідники почали захоплювати там наших людей, насамперед водіїв автомобілів, які на той час потрапили туди", — сказав Лукашенко, маючи на увазі Україну.

Далі диктатор заявив, що українці нібито заарештували півтори тисячі вагонів і до сотні транспортних засобів, якими володіли білоруси. Людей, за словами узурпатора, теж взяли в полон.

"Я попереджав українців, що ми змушені будемо провести спеціальну операцію зі звільнення цих людей. Ми таку спецоперацію провели. І всіх наших людей звільнили", — додав Лукашенко.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Республіка Білорусь активно використовується РФ, як плацдарм для наступу і обстрілів. Наприклад, минулого тижня за одну добу з РБ по нашій країні було випущено 20 ракет.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: