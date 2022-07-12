Водночас споживання ліків зменшилося в 4-5 разів.

З початку війни в Україні ціни на ліки зросли на 12%. У МОЗ заявили, що не бачать спекулятивного зростання цін, адже інфляція зросла на 14%.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Тому за фактом ми не бачимо спекулятивного підйому цін на лікарські засоби. Ми бачимо певне подорожчання лікарських засобів за різними номенклатурами по-різному, але вітчизняні виробники підняли найменше ціни на лікарські засоби. Деякі препарати навіть подешевшали", - сказав Ляшко.

За його словами, МОЗ відстежує ціноутворення на лікарські засоби. Так, в Україні працює гаряча лінія, і якщо в якомусь аптечному закладі фіксується зростання цін на певні номенклатурні групи, Держлікслужба може провести оперативну перевірку.

Разом з тим Ляшко зазначив, що зараз спостерігається зменшення споживання лікарських препаратів саме в аптечному сегменті – в порівнянні з довоєнним періодом в чотири, а в деяких регіонах – в п'ять разів.

Як раніше повідомляв УНІАН, МОЗ розглядає можливість доставки ліків за допомогою безпілотників.

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