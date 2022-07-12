З 1 серпня до кінця року триватиме перехідний період запровадження е-рецепту на антибіотики.

В Україні з серпня антибіотики в аптеках відпускатимуть за електронним рецептом.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Нагадаємо, ввести електронний рецепт на антибіотики МОЗ планувало з 1 квітня, але через воєнні дії рішення перенесли. З 1 серпня до кінця року триватиме перехідний період запровадження е-рецепту на антибіотики.

Як отримати антибіотики у перехідний період?

Потрібно звернутись до свого сімейного лікаря або до будь-якого іншого у лікарні, отримати електронний рецепт на діючу речовину та забрати ліки в аптеці. Пацієнт обов’язково має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Якщо пацієнт не зареєстрований, то зробити це теж можна у лікаря.

"Винятки становлять медичні заклади, які знаходяться на лінії фронту, у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. В таких лікарнях лікар випише на антибіотики паперовий рецепт", - пояснив Радуцький.

Він зазначив, що е-рецепт на антибіотики – це перший етап впровадження електронного рецепту на всі рецептурні препарати в Україні.

Законодавче регулювання

За словами Радуцького, парламентський Комітет і МОЗ підготували відповідні законодавчі зміни, щоб нова система продажу препаратів запрацювала. На розгляд Верховної Ради направили два законопроекти: перший (№ 7444) посилює контроль за відпуском лікарських засобів, другий (№ 7445) – вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення за порушення встановленого порядку реалізації лікарських засобів. Законопроекти дозволять притягати до відповідальності медичних працівників та працівників аптек у разі призначення рецептурного лікарського засобу без рецепту. Зміни законодавства, якщо їх підтримає Рада, почнуть діяти через три місяці після завершення воєнного стану.

Вживання антибіотиків в Україні

За даними МОЗ, кожен другий українець купує антибіотики без призначення лікаря. Іноді це призводить до важких наслідків для здоров’я, серед яких – формування стійкості організму людини до лікування антибіотиками. Один із способів боротьби з безконтрольним вживанням сильнодіючих препаратів – введення електронного рецепту. Це дозволить відстежувати дані про призначення, обсяги використання антибіотиків, зменшити випадки самолікування.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року стало відомо, що в Україні планують запровадити відпуск антибіотиків виключно за електронним рецептом. Також планувалося, що з 1 січня 2022 року лікарні, які надають стаціонарну медичну допомогу, почнуть ведення обліку загального споживання антимікробних препаратів (антибіотиків).

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