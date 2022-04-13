Зловмисники під виглядом рятувальників пропонують розмінувати помешкання.

В Україні під час війни з Росією активізувалися шахраї - вони наживаються на горі людей, які постраждали внаслідок бойових дій.

Про це попередили в ДСНС України.

"Нам стало відомо про випадки, коли деякі особи (людьми їх важко назвати) ходять по хатах на Київщині й пропонують за гроші провести обстеження помешкань на наявність вибухонебезпечних предметів, а також надають послуги платного розмінування. При цьому, особи представляються піротехніками ДСНС. Заявляємо, що наша Служба і наші підрозділи не мають жодного відношення до цих шахраїв і засуджують будь-які спроби нажитися на чужій біді! Усі роботи з розмінування виконуються нами безкоштовно, згідно з планами та в порядку черговості!", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники наголосили, що про подібні випадки потрібно негайно повідомляти до поліції за номером 102.

Раніше повідомлялося, що мешканцям звільнених населених пунктів Київщини не рекомендують повертатися додому - в області триває розмінування.