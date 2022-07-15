Це чітко встановлена на рівні законодавства сума, яка визначатиметься із мінімальних витрат на проживання пенсіонера.

В Україні вже у 2023 році планують запровадити базовий пенсійний дохід. Це чітко встановлена на рівні законодавства сума, яка визначатиметься із мінімальних витрат на проживання пенсіонера.

Відповідний законопроєкт анонсувала міністр соціальної політики Марина Лазебна. Вона зазначила, що середній розмір пенсії на 1 липня 2022 року становив 4437 грн.

Тим пенсіонерам, у кого страхові пенсії виявляться нижчими за такий рівень, доплачуватимуть. Однак на такі виплати можуть розраховувати лише ті, хто заробив повний страховий стаж.

Також, за її словами, страхові внески вже ніколи не будуть достатнім джерелом фінансування. Тому пенсійні виплати додатково фінансуються із державного бюджету.

"Якщо ми хочемо гарантувати людям похилого віку мінімально необхідні для життя доходи, то маємо закріпити базовий пенсійний дохід системно на рівні законодавства. Ми напрацювали необхідний законопроєкт і вже отримали схвальні висновки від Світового Банку та Міжнародної організації праці", – зазначила Лазебна.

Зокрема, мається на увазі "вікова лінійка". Вже зараз в Україні існують доплати до пенсій для осіб віком понад 75 років. Такі доплати є елементом майбутньої системи базового доходу.

"Ці заходи необхідно продовжити, реалізувати заплановані диференційовані за віком доплати у жовтні 2022 року для пенсіонерів у віці 70+, а на 2023 рік передбачити базові гарантії для осіб віком від 65 років, для людей з інвалідністю та тих, хто втратив годувальника", – пояснила Лазебна.

Іншого шляху забезпечити мінімальні норми в пенсійному забезпеченні без підвищення внесків не існує.

"Для гідного життя на пенсії маємо доповнити базові пенсійні гарантії всеохоплюючою системою пенсійних накопичень, які людина та її роботодавці будуть здійснювати, поки людина працює, і які будуть додатковим джерелом доходу людини після завершення трудової діяльності. Саме така формула - базовий пенсійних дохід плюс індивідуальні пенсійні накопичення – дає нашим нинішнім пенсіонерам необхідний захист", - заявила міністр.

Як повідомлялося, в Україні в нинішньому році очікується ще два перерахунки пенсій: 1 жовтня та 1 грудня.

Нещодавно Верховна Рада дозволила військовим пенсіонерам вибирати банк для отримання пенсій.

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