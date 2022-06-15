Перший перерахунок запланований вже на 1 липня.

Українців у поточному році тричі очікує перерахунок пенсій. Зміна розміру виплат пройде 1 липня, 1 жовтня та 1 грудня.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного Фонду Україна.

З 1 липня та 1 грудня пройде перший перерахунок пенсій українців у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.Так, з 1 липня розмір виплат піднімуть до 2 027 гривень, з 1 грудня - 2 093 гривні.

З 1 жовтня збільшитися розмір мінімальної пенсії за віком у незайнятих осіб віком від 65 років зі страховим стажем у чоловіків не менше 35 років, а у жінок - не менше 30 років. Перерахунок пройде у зв'язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати до 6,7 тисячі гривень.

Крім того, з 1 жовтня українцям у віці від 70 до 75 років щомісяця виплачуватимуть компенсацію в розмірі 300 гривень.

Також для пенсіонерів від 70 років зі стажем у чоловіків - 35 років, а у жінок - 30 років, мінімальна пенсія складе 3 тисячі гривень. Якщо страховий стаж менше зазначеного, то мінімальна пенсія визначається пропорційно наявному стажу, виходячи з розміру 3 тисячі гривень.

З 1 грудня безробітним пенсіонерам, яким ще не виповнилося 70 років, з необхідним страховим стажем мінімальна пенсія складе 2,5 тисячі гривень. Українцям, які не мають необхідного стажу, виплачуватимуть мінімальну пенсію пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру 2,5 тисячі гривень.

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України привів до норми виплати пенсій та інших соціальних виплат на територіях, де не здійснюється діяльність АТ "Ощадбанк" та інших банківських установ.

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