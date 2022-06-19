Наразі військові пенсіонери можуть отримувати пенсії лише через державний "Ощадбанк".

Верховна Рада ухвалила закон, який дає можливість обирати банк для одержання військових пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття у другому читанні законопроекту "Про внесення змін до статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо вдосконалення порядку виплати пенсій" (№7337) проголосували 314 народних депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що наразі для військових пенсіонерів вибір банківської установи для відкриття рахунку для виплати пенсій обмежений лише одним банком – "Ощадбанком".

"Внесення запропонованих даним законопроектом змін дозволить усунути обмеження для осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб у виборі установи банку, через яку органи Пенсійного фонду України здійснюють виплати пенсії, давши змогу отримувачу пенсії самостійно обирати банківську установу з-поміж визначених державою уповноважених банків, через які можна здійснювати виплату пенсії", - сказано в пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня 2022 року в середньому на 787 гривень підвищено пенсії для 486 тисяч 796 військових пенсіонерів.

Для військових пенсіонерів з інвалідністю розмір підвищення в середньому склав 995 гривень.

Загалом, в результаті індексації пенсій, проведеної 1 березня, підвищені пенсії отримали близько 10 мільйонів пенсіонерів, а середній розмір підвищення склав 380 гривень.

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