Серед останніх виявлених жертв окупантів - троє сестричок на Миколаївщині та хлопчик у Херсоні, які загинули внаслідок обстрілів РФ.

Станом на ранок 15 грудня понад 1303 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації - за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 447 дітей загинуло та понад 856 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомляється у Telegram Офісу генерального прокурора.

Наголошується, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 426, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 80, Запорізькій - 78, Херсонській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 33.

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Як повідомляється, зокрема 14 грудня внаслідок обстрілу ворогом м. Херсон загинув 8-річний хлопчик.

Також під час фіксації воєнних злочинів, вчинених на території Миколаївської області, у с. Новопетрівка Баштанського району встановлено факт загибелі через обстріл окупантів трьох сестричок: двом старшим по 16, а молодшій - 14 років.

Стало відомо, що 24 листопада внаслідок обстрілу м. Херсон отримав поранення 17-річний підліток.

На цей час через бомбардування та обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 3126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.

Діти й війна: доповідь ЮНІСЕФ

За даними ЮНІСЕФ, майже кожна дитина в Україні залишилися без постійного доступу до світла, опалення та води через війну.

У дитячому фонді підрахували, що півтора мільйона українських дітей ризикують отримати психічні травми через війну, зокрема, депресію, тривогу та посттравматичні стресові розлади.

Також з настанням зими серед дітей підвищується ризик пневмоній, грипу, коронавірусу та інших захворювань.

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