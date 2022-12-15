Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 8 районів зосередження особового складу противника та склад пально-мастильних матеріалів.

Захисники України продовжують "трощити" окупантів. За минулу добу вони завдали ворогу чималих втрат.

У Генштабі розповіли про нові удари по рашистах. Так, українська авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Окрім цього, рашисти отримали 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Добре попрацювали і підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України. За минулу добу вони уразили:

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2 пункти управління,

8 районів зосередження особового складу противника,

склад пально-мастильних матеріалів.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України", - додали у Генштабі.

Окрім цього повідомляється, що за минулу добу захисники України відбили атаки рашистів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар’їнка Донецької області.

Нові втрати РФ: останні новини

Учора УНІАН повідомляв, що Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій в найближчі місяці. Окрім цього, станом на 14 грудня, втрати РФ на війні перетнули чергову межу, до пекла відправилися вже 96 тисяч рашистів.

Також відомо, що у Бердянську партизани залишили казарми окупантів без світла. Вони здійснили підрив трансформаторної підстанції та опори ЛЕП. Між тим "вагнерівці" провалили штурм під Бахмутом, навіть в РФ визнали ліквідацію 17 бойовиків.

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