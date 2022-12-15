В ЮНІСЕФ зазначили, що багато українських дітей позбавлені доступу до освіти, бо їхні школи пошкоджено або зруйновано, а вимкнення електроенергії унеможливлює освіту через інтернет.

Взимку майже 7 млн українських дітей, а це – майже кожна дитина, залишилися без постійного доступу до електроенергії, опалення та води через російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Як йдеться у заяві дитячого фонду ЮНІСЕФ, також багато українських дітей позбавлені доступу до освіти – їхні школи пошкоджено або зруйновано, а вимкнення електроенергії унеможливлює освітній процес через інтернет.

У фонді зазначили, що настання морозів підвищує для дітей й без того високі ризики пневмонії, грипу, захворювань, що передаються через воду та COVID-19.

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Також спеціалісти фонду підкреслили, що багато дітей позбавлені зв’язку з друзями і родиною, через що страждає їхнє психічне здоров’я. За оцінками фонду, 1,5 млн українських дітей ризикують отримати депресію, тривогу, посттравматичні стресові розлади та інші психічні травми.

У зв'язку з цим у ЮНІСЕФ вимагають від РФ дотримуватися правил війни, в яких діти та цивільна інфраструктура мають бути захищені.

"Правила ведення війни чіткі – діти та цивільна інфраструктура, на яку вони покладаються, щоб вижити, мають бути захищені", – прокоментувала виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

Вона додала, що також важливо, щоб ЮНІСЕФ та інші гуманітарні організації мали "швидкий і безперешкодний доступ до дітей і сімей, які потребують допомоги, незалежно від того, де вони перебувають". У фонді констатували, що в даний час надзвичайно складною є ситуація на звільнених територіях – у районах Харківської, Херсонської та Донецької областей, до яких гуманітарні організації довгий час не мали доступу.

За даними ЮНІСЕФ, щоб задовольнити нагальні та довгострокові потреби 9,4 млн людей, у тому числі 4 млн дітей, які потерпають від війни в Україні, потрібно $1,1 млрд.

Станом на ранок 15 грудня більше ніж 1303 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ - за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 447 дітей загинуло та понад 856 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Українські біженці в ЄС

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українців зареєстровані за різними схемами захисту в країнах Європи.

Також у країнах Східної Європи готуються прийняти нову хвилю біженців через холоди та атаки росіян на об'єкти енергетики. За прогнозами ВООЗ, через цю причину з України можуть виїхати ще 2-3 млн осіб.

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