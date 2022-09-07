Відповідне рішення ухвалене з метою підтримання високого авторитету воєнної розвідки та вшанування звитяг воєнних розвідників.

Президент Володимир Зеленський постановив щороку 7 вересня відзначати День воєнної розвідки України.

Про це йдеться в указі глави держави №629/2022 від 7 вересня.

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Зокрема, президент постановив установити в Україні День воєнної розвідки України, який відзначатиметься щороку 7 вересня.

Відповідне рішення ухвалене з врахуванням значного внеску воєнної розвідки України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності держави, з метою підтримання високого авторитету воєнної розвідки та вшанування звитяг воєнних розвідників.

Як повідомляв УНІАН, у розвідці України попередили, що найближчим часом по всій лінії фронту розгортатимуться гострі події.

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