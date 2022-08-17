За даними розвідки, серпень і вересень будуть надзвичайно важливими періодами для подальшого розвитку бойових дій на всьому фронті.

Найближчим часом на всьому фронті розгортатимуться гострі події.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, посилаючись на коментар свого представника Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що Сили оборони нашої держави будуть звільняти усі захоплені країною-окупантом території, тому найближчим часом на всьому фронті будуть розгортатися гострі події.

За словами Юсова, за час повномасштабного наступу Росія перебуває все далі від досягнення глобальних завдань, поставлених президентом РФ Путіним.

"По всій лінії зіткнення ми бачимо активні бойові дії. Про те, що Росія відведе свої війська з території України, наразі вони говорити не готові, але Україна буде звільняти усі свої території, захоплені ворогом. Найближчим часом будуть гострі події на всьому фронті. Ми не говоримо про прив’язку до якихось дат. Зараз говорять багато про День незалежності, хоча цей фактор треба враховувати", – заявив Юсов.

Представник ГУР МО України зазначив, що воєнна розвідка України давно повідомляла про те, що серпень і вересень будуть надзвичайно важливими періодами для подальшого розвитку бойових дій на всьому фронті.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що керівництво Росії на поточний момент накопичило 115 батальйонно-тактичних груп для війни проти України. Це до 135 тисяч осіб, але не всі вони професійні військові.

Вас також можуть зацікавити новини: