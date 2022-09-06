Окупаційна влада не змогла досягти мінімального рівня лояльності.

Російські загарбники посилюють викрадення, тортури та шантаж жителів Енергодару Запорізької області.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у соціальній мережі Facebook.

"В тимчасово окупованому Енергодарі посилюються фільтраційні заходи та репресії щодо місцевого населення. Окупаційна влада не змогла досягти мінімального рівня лояльності і широко застосовує утиски, викрадення та шантаж", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

За даними розвідки, для проведення фільтраційних заходів у місто додатково прибув спеціальний підрозділ "Росгвардії".

"За допомогою колаборантів складаються списки "неблагонадійних", до яких вносять колишніх військових, ветеранів АТО, співробітників силових структур, активістів та просто громадян з проукраїнською позицією", - повідомляє розвідка.

Затриманих жителів міста та полонених військовослужбовців ЗСУ утримують в переобладнаних під катівні приміщеннях місцевого відділу МВС та міського суду.

"Постійні погрози з боку рашистів та побоювання за власне життя та здоров’я примушують людей масово виїжджати з міста на підконтрольну Україні територію. Офіційно це заборонено, втім безпосередньо на ворожих блокпостах питання вирішується за допомогою хабарів. Подекуди "оплата" сягає 5-7 тисяч доларів. При цьому, більшість доріг навколо міста та берег Каховського водосховища заміновано", - заявляють у Генштабі.

Також відомо, що поранених російських окупантів розміщують у місцевому пологовому будинку. Надалі планується видати їм цивільний одяг та залучити у виробництві пропагандистських сюжетів для російських ЗМІ про нібито поранених цивільних внаслідок обстрілів ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: