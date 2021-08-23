Винахідник зазначив, що це перша в світі спортивна гиря зі штучним інтелектом.

На Вінничині презентували першу у світі гирю зі штучним інтелектом.

У гирю вбудовано пристрій, який рахує кількість підйомів і на кожен 30-й підйом гирі пристрій вигукує "Слава Україні!".

Читайте такожУкраїнські парашутисти "станцювали" гопак у небі: як це було (відео)Спортивний снаряд вміє все це прораховувати завдяки нейронної мережі, заявив винахідник гирі Андрій Турко в ході презентації, опублікованій на YouTube-каналі Вінниця Інфо.

"Це перша в світі спортивна гиря, в яку вбудований штучний інтелект. До Дня Незалежності ми спеціально зробили прошивку, яка може говорити "Слава Україні!" на кожні 30 повторів", - зізнався Турко, закликавши всіх взяти участь у флеш-мобі.

За його словами, ідея сподобалася Федерації гирьового спорту України, яка планує розвивати тему і навіть влаштувати змагання між Вінницею та Києвом.

Винахідник зазначив, що демонстраційна версія гирі була виготовлена з алюмінію, проте в майбутньому будуть чавунні моделі вагою від 4 до 42 кг.

Раніше в Україні встановили два нових рекорди - 22 серпня на кордоні Тернопільської та Хмельницької областей розгорнули найдовший прапор України довжиною 3 км.

А в понеділок, 23 серпня на ВДНГ в Києві буде встановлено офіційний рекорд - на аеростатах одночасно піднімуть 30 величезних прапорів України.

Автор: Григорій Бондар