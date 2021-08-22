Сьогодні, 22 серпня, на межі Тернопільської та Хмельницької областей розгорнули найдовший прапор України довжиною 3 км.
Як передає кореспондент УНІАН, подію присвятили 30-річчю Незалежності України.
Розгорнутий стяг внесено до "Книги рекордів України" як найдовший прапор єдності довжиною 3 км.
Після розгортання прапора дитячі колективи обох громад виконали гімн України.
Загалом для тримання символічного прапора було залучено орієнтовно 3 тисячі осіб.
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Раніше УНІАН повідомляв, що українські парашутисти "станцювали" гопак у небі. Все це потрапило на відео.
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