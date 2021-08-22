Розгорнутий стяг довжиною 3 кілометри внесено до "Книги рекордів України".

Сьогодні, 22 серпня, на межі Тернопільської та Хмельницької областей розгорнули найдовший прапор України довжиною 3 км.

Як передає кореспондент УНІАН, подію присвятили 30-річчю Незалежності України.

Розгорнутий стяг внесено до "Книги рекордів України" як найдовший прапор єдності довжиною 3 км.

Після розгортання прапора дитячі колективи обох громад виконали гімн України.

Загалом для тримання символічного прапора було залучено орієнтовно 3 тисячі осіб.

Читайте такожВ Україні "оживили" голос видатного поета Тараса ШевченкаПредставниця "Книги рекордів України" Світлана Левус вручила дипломи про встановлення рекорду керівникам громад Гукова Хмельницької області та Скали-Подільської Тернопільської області, між якими розгорнули стяг.

Раніше УНІАН повідомляв, що українські парашутисти "станцювали" гопак у небі. Все це потрапило на відео.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Григорій Бондар