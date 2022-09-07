Мережа сервісних центрів практично відновлена до довоєнного періоду.

В Україні відновлена робота близько 450 підрозділів міграційної служби і 140 сервісних центрів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на запитання про ситуацію з роботою сервісних центрів МВС в Україні, які призупиняли свою діяльність з початком вторгнення російських військ.

"Ми сьогодні вже відновили, у нас працюють фактично десь 450 підрозділів міграційної служби по всій Україні і десь приблизно 140 сервісних центрів в більшості областей України, навіть там, де на сьогодні ведуться бойові дії. Доступно можна записатись через електронну чергу і отримати необхідні послуги", - сказав Монастирський.

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Він додав, що мережа сервісних центрів практично відновлена до довоєнного періоду, за виключенням тимчасово окупованих територій та тих, де ведуться активні бойові дії.

"Мережа фактично була відновлена до довоєнного періоду. Єдине уточнення стосовно тимчасово окупованих регіонів і там, де йдуть активні бойові дії, там не можливо на сьогодні проводити таку діяльність. Як приклад, наведу цифри щодо перереєстрації транспортних засобів, вже протягом цього часу, під час війни, 1 млн 100 тис. операцій було здійснено через сервісні центри",- зазначив Монастирський.

Нагадаємо, на окупованій Донеччині приймають документи від маріупольців для оформлення паспортів РФ.

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