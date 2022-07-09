На Одещині співробітника міграційної служби та його спільників викрили в незаконному переправленні ухилістів через держкордон.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури.
Зазначається, що співробітнику одного з відділів ГУ ДМС в Одеській області та його двом спільникам повідомили про підозру за фактом незаконного переправлення людей через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, службовець організував схему незаконного перетину кордону громадянами України призовного віку. Він залучив ще двох знайомих, які підшукували охочих виїхати у бік Молдови та забезпечували трансфер до одного з пунктів пропуску на Одещині. Вартість таких послуг ділки оцінювали у 6 тис. дол. з одного військовозобов'язаного.
Співробітнику Державної міграційної служби обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, щодо двох інших підозрюваних - питання вирішується.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Одещині нейтралізували мережу інтернет-агентів РФ та затримали спільницю окупантів.