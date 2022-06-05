Маріупольці не хочуть отримувати документи країни-окупанта.

На окупованій Донеччині почали прийом документів від маріупольців для оформлення російських паспортів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Новоазовськ почав прийом документів від маріупольців на оформлення російського паспорту. Фото сьогодні з дверей міграційної служби так званої "ДНР". Кузня "нових росіян" працює без вихідних. Черг немає, навіть електроних", - зазначив він.

За словами Андрющенка, не рятує ситуацію організація спеціальних автобусів для охочих, бо маріупольці не хочуть бути громадянами РФ.

"Маріуполь виявився дуже не дружній до окупантів. Несподівано для окупантів і цілком очікувано для українців", - додав радник мера.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти змушують людей працювати за їжу та погрожують мобілізацією.

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