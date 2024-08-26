Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла. Про це повідомляє офіційний канал ДТЕК.

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у кількох районах столиці перебої з енергопостачанням.

"Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі", - наголосив він.

Також додав, що на правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням.

Як повідомила Укрзалізниця, у зв'язку з масштабною атакою ворога є декілька знеструмлень по різних регіонах.

"Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух", - сказано в повідомленні.

Сказано, що приміський рух електропоїздами теж має затримки, енергетики вже працюють на місцях. "City Express у Києві та Дніпрі - за графіком", - наголосили в Укрзалізниці.

Зазначається, що усі відхилення від графіку традиційно зібрані на порталі.

Також стало відомо, що у Житомирі призупинене водопостачання міста, повідомляє КП "Житомирводоканал".

"Унаслідок знеструмлення міста, через ракетну атаку наразі призупинено водопостачання Житомира. Більше інформації щодо відновлення водопостачання – згодом", - зазначено у повідомленні підприємства у Telegram.

Крім того, в Одесі під час повітряної тривоги пролунала низка вибухів, через деякий час сталося знеструмлення. Користувачі соцмереж повідомили почали повідомляти про зникнення світла та водопостачання. Через деякий час у міській раді заявили про проблеми з рухом трамваїв та тролейбусів.

"У звʼязку із знеструмленням тимчасово призупинено роботу електротранспорту", - йдеться у повідомленні мерії.

Оновлено 09:35. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що бажання знищити нашу енергетику коштуватиме росіянам дорого, їхньої інфраструктури.

Запорізька ОВА повідомляє, що ворог атакує об'єкти критичної інфраструктури по всій країні, тому можуть бути перебої зі світлом та аварійні вимкнення електроенергії.

По Запорізькій області за розпорядженням НЕК "Укренерго" для промислових споживачів введені графіки аварійних відключень.

В Київській ОВА зазначають, що в області за розпорядженням Укренерго введені екстрені відключення світла. Під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють.

Керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович зазначає, що за інформацією "Кіровоградобленерго", 26 серпня в області діятимуть графіки аварійних відключень. Це викликано необхідністю розвантажити енергосистему України.

На Полтавщині застосували аварійні відключення електроенергії.

"Зберігайте холодний розум і до відбою перебувайте в укриттях", - зазначає керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Оновлено 09:43. Голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максим Козицький в телеграм-каналі повідомив, що ворог атакував енергетичні об'єкти на Львівщині.

"Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням. Деталі згодом", - написав він.

Оновлено 09:53. Міський голова Львова Андрій Садовий своєю чергою попереджає, що через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водопостачанням, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення.

Також у місті можливі перебої електроенергії, пише він.

Садовий додав, що під час триваючої масованої атаки РФ влучань по місту на цей час не фіксовано.

Атака на Україну 26 серпня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, росія атакує територію України ракетами та дронами. В багатьох містах лунають вибухи. Вже по кілька годин триває повітряна тривога.

Також повідомлялось про вибухи в столиці. У кількох районах фіксують перебої зі світлом та водопостачанням.

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